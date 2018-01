Vasco terá vários desfalques na 4ª O técnico do Vasco, Antônio Lopes tem vários problemas para escalar sua equipe na partida de quarta-feira contra o Americano, pelo Campeonato Estadual. O lateral-direito Russo, o volante Henrique e o meia Petkovic desfalcam o time por terem recebido o terceiro cartão amarelo e Siston o vermelho. Além deles, o lateral-esquerdo Edinho, com dores na coxa, e o zagueiro Alex, com uma entorse no tornozelo, são dúvidas. "Isso é do futebol. Não é só com o Vasco que isso acontece. Cartões e contusões sempre acontecem. Não tenho que lamentar", afirmou Lopes. A boa notícia é o retorno do atacante Valdir, que cumpriu suspensão na partida contra o Volta Redonda. Já Marques, somente na última rodada, no clássico contra o Flamengo.