Vasco terá Wescley contra o Inter Como o zagueiro Henrique vai cumprir suspensão automática, Wescley formará a dupla de zaga do Vasco com Serjão no confronto contra o Internacional, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta ressaltou nesta sexta-feira que ?respeita? os companheiros de equipe, mas vai lutar para reconquistar uma vaga no time titular. ?A hora é essa. Quero ajudar o Vasco a voltar de Porto Alegre com a vitória para fugir dessa incômoda situação no Brasileiro?, afirmou Wescley, referindo-se à colocação do clube no Nacional ? ocupa a 20º lugar, com dez pontos em dez partidas. O experiente atacante Valdir, artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols, destacou a qualidade técnica de Muriqui, que vai reforçar o ataque vascaíno. ?Ele é muito bom jogador. Habilidoso, dribla bem e tem treinado com muita vontade em São Januário.?