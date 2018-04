Vasco testa trabalho psicológico O Vasco não vence há três jogos. O retrospecto da equipe carioca atuando em casa é ruim: obteve apenas quatro triunfos, seis empates e seis derrotas. A ameaça de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é real e atormenta o elenco comandado pelo técnico Geninho. A necessidade de um trabalho psicológico sobre as jovens promessas tornou-se necessária durante a semana e o resultado desse estudo é aguardado com ansiedade para o jogo deste domingo, contra o Palmeiras, às 16 horas, em São Januário. "A psicóloga (Maria Helena) foi bem aceita pelo grupo. Mas a mudança no lado emocional dos atletas só terá resposta dentro de campo", declarou Geninho, preocupado com a queda de rendimento da equipe quando sofre um gol ou é vaiada por sua torcida. Para o meia Petkovic, destaque do Vasco no Brasileiro, o momento do time no campeonato é delicado. Falar sobre o desempenho do grupo vascaíno em São Januário incomoda o atleta. "Nenhum jogo é fácil para o Vasco neste Nacional, principalmente jogando em casa", admitiu. O técnico Geninho optou por escalar a equipe com três zagueiros. No entanto, discordou de quem acha que entrará em campo com a formação tática 3-5-2. Frisou que atua com três em vez de dois atacantes, porque Petkovic "não marca ninguém e tem a tarefa de criar as jogadas ofensivas". "Vou entrar em campo com dois homens de movimentação e com o sérvio chegando para concluir", explicou o treinador, referindo-se ao trio formado por Petkovic, Róbson Luiz e Muriqui. Geninho frisou ainda que espera "um jogo franco pela necessidade de ambas equipes precisarem dos três pontos". Pediu aos zagueiros que fiquem atentos com as bolas aéreas, apontado por ele como uma das principais armas do Palmeiras por causa da estatura de seus atacantes. "Vai ser difícil. O Vasco vai ter que superar um adversário que também está sendo bastante pressionado. O nosso ataque tem que se movimentar bem para criar as oportunidades de gol", afirmou o treinador.