Vasco trará lateral-esquerdo da Europa O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luís Moreira, disse hoje que o clube deve anunciar até o meio da semana o nome do novo reforço para a lateral-esquerda. O dirigente revelou que o atleta preferido para a posição está em atividade na Europa. A pré-temporada para o Campeonato Carioca só vai ser de 11 dias, tempo considerado muito reduzido pelo técnico Joel Santana. Na segunda-feira, a primeira parte do elenco se apresenta em São Januário.