Vasco traz goleiro do Volta Redonda Diante das sucessivas convocações do goleiro Fábio para a seleção e da falta de confiança da comissão técnica na qualidade técnica dos reservas imediatos Tadic e Márcio, a diretoria do Vasco anunciou hoje a contratação de mais um atleta para a posição. Trata-se de Everton, de 23 anos, que estava no Volta Redonda - conquistou o título da Segunda Divisão do Campeonato Carioca deste ano. Ele se apresentou hoje em São Januário, treinou, mas ainda não teve sua documentação regularizada. Fábio será o titular no clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Na próxima semana, ele vai desfalcar o Vasco nos jogos contra Grêmio e Paysandu, já que estará com a seleção para enfrentar a Bolívia, no dia 5 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.