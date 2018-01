Vasco traz lateral-direito Patrício O lateral-direito Patrício, que estava no Coritiba, foi anunciado nesta segunda-feira pelo Vasco como seu primeiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Patrício, que no ano passado atuou pelo Grêmio, estava na reserva da equipe paranaense. Depois de atuar pela seleção brasileira, o meia Juninho Paulista disse que pretende resolver, até o final de semana, sua situação contratual com o Vasco. Ele, que está sem contrato, disse estar disposto a permanecer no clube carioca. O passe do jogador pertence ao Atlético de Madrid, que fixou seu valor em cerca de US$ 8 milhões. "Terei uma reunião com o Eurico (presidente do Vasco) para resolvermos tudo", afirmou.