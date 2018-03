Vasco traz Neto e afasta Allan Dellon Os dirigentes do Vasco foram ao Sudão, na África, para contratar seu mais novo reforço: o meia Neto, que iniciou a carreira no Palmeiras. Além do anúncio do novo atleta, a diretoria vascaína afastou nesta terça-feira três jogadores do elenco por deficiência técnica. São eles: os meias Allan Dellon, Leozinho e Rubens. Neto tem 26 anos e já treinou entre os titulares com os demais companheiros de equipe. O técnico do Vasco, Dário Lourenço, disse nunca ter visto o atleta atuar, mas que seu desempenho no DVD que assistiu o agradou. Já os jogadores afastados por Lourenço vão treinar separados do elenco até serem negociados. Mas, no caso de Allan Dellon, a tendência é a de que ele tenha seu contrato rescindido. "O Vasco vai continuar pagando o salário de Allan Dellon, mas ele não vai continuar aqui. Não fazia parte dos meus planos e estava trazendo coisas negativas para o grupo", declarou o técnico vascaíno que apoiou a decisão dos dirigentes. De acordo com o treinador, Allan Dellon teve um desempenho bom no Vitória, mas não conseguiu repeti-lo em São Januário. "Isso acontece no futebol. Às vezes um jogador rende mais num clube do que no outro", disse Dário Lourenço, lembrando que o jogador acumulou, em 2005, uma série de críticas pela falta de empenho durante os treinos e os jogos.