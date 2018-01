Vasco traz reforços do Americano Depois de Abedi, ex-Friburguense, e Willian, ex-América, o Vasco apresentou hoje mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro: são os zagueiros Ciro e Éder, que se destacaram no Campeonato Carioca atuando pelo Americano, de Campos. E a diretoria tenta ainda contratar mais um zagueiro, um atacante e um meia de criatividade. Ciro e Éder chegaram a São Januário hoje sem a garantia de serem titulares. Terão de mostrar bom futebol para conquistar a confiança do técnico Joel Santana. O entrosamento entre eles é um ponto favorável. "Joguei com o Éder na Série C do Brasileiro, em 2004, e no Carioca, de 2005. Durante os jogos, eu já sei o que ele está precisando. O convívio dentro e fora de campo é muito bom", declarou Ciro.