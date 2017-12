Vasco treina contra o São Cristovão Com o objetivo de preparar a equipe para a disputa da Copa dos Campeões, o Vasco realiza amanhã um jogo-treino contra o São Cristóvão, em seu centro de treinamentos, na Barra da Tijuca, zona oeste. A intenção do técnico Evaristo de Macedo é a de observar os novos contratados pelo clube, como o atacante Léo Guerra (ex-Friburguense), o zagueiro Rogério (ex-Bangu) e o lateral-direito Welington (ex-Bangu). Apesar da perda das principais estrelas do time, os atacantes Romário e Euller, além do meia Felipe, Evaristo vem demonstrando entusiasmo com o novo "desafio". Para o treinador, os jogadores estão motivados e isso tem ajudado a todos. A escalação do Vasco para o confronto contra o São Cristóvão é: Hélton; Welington, Rogério, Géder e Jorginho; Ricardo Bóvio, Rodrigo Souto, Léo Lima e Ramon; Léo Guerra e Souza.