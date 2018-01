Vasco treina mal, apesar das mudanças O técnico Dário Lourenço testou nesta quarta-feira as cinco alterações que pretende promover no time do Vasco para o jogo contra o Internacional, domingo, em São Januário, mas o resultado não foi bom. Os titulares não renderam bem no treino coletivo, que foi fraco tecnicamente. Mesmo assim, o treinador confirmou que vai manter as substituições para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na zaga, Alemão e Ciro, barrados, cedem lugar a Gomes e Daniel. Na lateral-esquerda, Maciel perdeu a vaga para Diego. E, para completar, os volantes Ives e Júnior serão substituídos por Dominguez e Osmar, respectivamente. Assim, o Vasco entrará em campo em uma nova formação tática. Dário Lourenço optou por abandonar o sistema 3-5-2 e voltar para o tradicional 4-4-2.