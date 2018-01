Vasco usa time misto na Libertadores Com a vaga na próxima fase da Taça Libertadores da América praticamente assegurada, o técnico do Vasco, Joel Santana, armou uma equipe mista para a partida contra o América de Cali, às 21 horas desta quinta-feira, em São Januário. Por causa da maratona de jogos, o treinador decidiu poupar cinco atletas. Não enfrentam os colombianos o zagueiro Alexandre Torres, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, o volante Nasa, além dos meias Jorginho e Juninho Paulista. Esses jogadores vão ser substituídos por Odvan, André Silva, Henrique, Fabiano Eller e Paulo Miranda, respectivamente. O meia Pedrinho e o atacante Viola permanecem entre os titulares. O técnico Joel Santana acredita que, mesmo com os desfalques, o time vai ter um desempenho satisfatório. O clássico decisivo contra o Fluminense, domingo, pelo returno do Campeonato Carioca, é outro motivo que influenciou o treinador em sua decisão de escalar um time misto. A boa notícia para Joel é o retorno do lateral-direito Clébson, que se recuperou de uma torção no tornozelo direito. Além dele, o principal jogador da equipe, o craque Romário, também confirmou sua presença, pois ainda não marcou um gol nesta competição. Para garantir a classificação, o clube carioca precisa conseguir um ponto nos três jogos que ainda lhe restam. Apesar de estar em desvantagem, por uma partida, o Vasco já somou nove pontos e divide a liderança do grupo 6 com o América. Os dois clubes somente podem ser alcançados pelo Deportivo Tachira, da Venezuela, que tem um ponto, em três jogos. No jogo de ida, o Vasco venceu o América de Cáli, por 3 a 0.