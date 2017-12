Vasco vacila e quatro clubes antecipam vagas à 2ª fase da Copa São Paulo

Com o gol de falta do jovem Eduardo Melo, aos 44 minutos do segundo tempo, o Vasco chegou a apenas dois pontos em seis disputados, na vice-liderança do Grupo 27, atrás do Guaicurus-MS, que tem quatro. Também na capital, mas no estádio Conde Rodolfo Crespi, o América-MG venceu o Pérolas Negras, do Haiti, por 2 a 1 e chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 28.

Em Taubaté (SP), no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Bahia quase cedeu o empate aos Sabiá-MA, mas soube administrar a superioridade em campo e venceu por 5 a 3, com dois gols nos minutos finais. A vitória deixou o clube com seis pontos e sete no saldo de gols, contra quatro do Taubaté, que tem o mesmo número de pontos. Os dois se enfrentam na última rodada da primeira fase para decidir a liderança do Grupo 21.

O último classificado da tarde foi o Goiânia-GO, que venceu o Brasília por 3 a 1 no estádio Salvador Russani, na sede de Atibaia (SP). A vitória deixou o clube goiano com seis pontos, na liderança do Grupo 23 e enfrenta os donos da casa na última rodada sem riscos de perder a ponta.

INDEFINIDO - Com um gol no finalzinho de Frank e a vitória por 1 a 0 em cima do Fortaleza, o Santo André se manteve na briga por uma vaga na próxima fase. O placar deixou o clube com três pontos no Grupo 26, igualado com o adversário cearense, mas atrás no saldo de gols. Em situação parecida, o Goiás vacilou no Grupo 20 e empatou com o Galvez-AC por 1 a 1, alcançando apenas dois pontos em seis disputados.

Confira os jogos pela 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Terça-feira

São Bernardo-SP 1 x 0 ABC-RN

Taubaté-SP 1 x 0 Desportiva Aliança-AL

Atibaia-SP 1 x 1 Portuguesa-SP

Flamengo-SP 4 x 1 Luverdense-MT

Nacional-SP 1 x 2 Guaicurus-MS

Juventus-SP 0 x 0 São Caetano-SP

Santo André-SP 1 x 0 Fortaleza-CE

Pérolas Negras (Haiti) 1 x 2 América-MG

Sabiá-MA 3 x 5 Bahia-BA

São Raimundo-RR 1 x 1 Vasco-RJ

Galvez-AC 1 x 1 Goiás-GO

Brasília-DF 1 x 3 Goiânia-GO