Vasco vai a Edson Passos enfrentar o América pelo Carioca O Vasco vai a campo nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Edson Passos, no Rio, para enfrentar o América. Na segunda rodada do Campeonato Carioca, o clube cruzmaltino busca manter o desempenho da estreia na competição, quando goleou por 4 a 1 o Madureira. Com três pontos, está na segunda colocação do Grupo A, atrás de Resende e Boavista, que já jogaram nesta rodada e têm ambos quatro pontos. Com uma vitória, assumirá a liderança da chave.