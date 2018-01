Vasco vai a Recife cheio de problemas O Vasco tenta nesta quarta-feira a reabilitação após a derrota por 3 a 0 para o São Caetano, pelo Torneio Rio-São Paulo. O time enfrenta o Santa Cruz-PE, pela Copa do Brasil, às 21h45, no Estádio do Arruda. O técnico Evaristo de Macedo tem alguns problemas para escalar a equipe titular. O atacante Euller se recupera de uma inflamação na sola do pé direito e foi vetado pelos médicos. O volante Ricardo Bóvio cumpre suspensão automática. O lateral-esquerdo Edinho está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas ficará no banco de reservas. Com isso, o treinador deverá manter Ely Thadeu no ataque e o meia Alex Oliveira será novamente improvisado na lateral esquerda. Ambos atuaram na partida contra o São Caetano. No meio-campo, Evaristo deve escalar o volante Haroldo. O meia Léo Lima, que está passando por uma fase ruim e não vem agradando à torcida, acredita na volta por cima nessa partida. ?Todo jogador passa por uma situação dessas. Eu vou me recuperar?, afirmou o atleta.