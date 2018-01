Vasco vai atrás de recuperação Após o empate com o Botafogo, na última rodada, e as vaias da torcida, visando principalmente o meia Petkovic, o Vasco tenta a recuperação enfrentando amanhã o Friburguense, às 20h30, em São Januário, pelo Campeonato Estadual. Um novo fracasso pode gerar uma crise no clube vascaíno. O técnico Antônio Lopes continua sem poder contar com o meia Marcelinho Carioca, que ainda se recupera de uma contusão na coxa direita e ganhou um novo problema: o atacante Marques, sentido dores no ombro esquerdo, desfalca a equipe. Embora tenha à sua disposição o já conhecido Ely Thadeu, Lopes deve optar pelo jovem Ânderson, de 18 anos, como o companheiro de Valdir. De acordo com o treinador, a opção pelo jogador é puramente tática e não técnica. Caso seja confirmado, será a estréia de Ânderson com a camisa vascaína. Outra alteração efetuada por Lopes será o retorno do meia Léo Lima, que estava disputando o Torneio do Qatar com a seleção sub-23. Ele entra no lugar do volante Bruno Lazaroni. Com isso, Lopes opta por um esquema mais ofensivo com apenas um jogador de marcação no meio-de-campo. E o treinador quer dar mais liberdade para Petkovic apoiar os atacantes. No Friburguense, os jogadores querem conquistar o primeiro ponto na competição. Nas duas partidas que disputou até agora, o time só conheceu a derrota. Apesar de atuar fora de casa, os atletas acreditam que podem conseguir, ao menos, um empate.