Vasco vai brigar pelo seu 5º título Após a conquista do título Estadual, o Vasco entra na disputa pelo seu quinto título do Campeonato Brasileiro como o melhor carioca da competição. Ainda em dificuldades financeiras, o que dificulta a realização de contratações, o time de São Januário aposta na segurança do goleiro Fábio, no talento do meia Marcelinho Carioca e na habilidade de Marques para atingir seu objetivo. O técnico Antônio Lopes reconheceu as dificuldades da equipe, mas aos poucos seu trabalho de renovação, iniciado no ano passado, vai rendendo frutos. Exemplos do trabalho do treinador são o atacante Souza, revelado no Madureira, mas desde 1999 no time júnior vascaíno, e o volante Bruno Lazaroni, que era atacante no Bangu e passou a exercer a nova função no Vasco. Souza foi o autor do gol do título Carioca e vem disputando a posição no ataque com Valdir. Já Marcelinho Carioca tem a consciência de que hoje é o líder do time e o ídolo da torcida. Em boa fase na carreira e disposto a apagar a imagem de jogador "problemático", tem sido atencioso com todos e demonstrado o bom futebol que o consagrou no Corinthians. "Tanto eu quanto o Vasco estamos em um momento maravilhoso. Isso vai facilitar o trabalho no Campeonato Brasileiro", disse Marcelinho Carioca. "A união e o espírito de grupo são os principais pontos de nosso time." Para ser campeão, o Vasco ainda conta com a ajuda de seu estádio, São Januário, com capacidade para 35 mil pessoas. Os vascaínos transformaram o local em um "alçapão", onde dificilmente são derrotados. Time base: Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Edinho; Bruno Lazaroni, Henrique, Léo Lima e Marcelinho Carioca; Marques e Valdir.