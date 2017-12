Vasco vai dispensar 15 jogadores O meia Felipe, o lateral-direito Leonardo e o goleiro Hélton foram as principais ausências na reapresentação dos jogadores do Vasco, nesta quarta-feira, no Centro de Treinamentos VascoBarra, na Barra da Tijuca, zona oeste. Até o início da noite desta quarta-feira, os atletas não tinham justificado ao clube as suas faltas. Durante a reapresentação, os jogadores foram informados de que o elenco de 45 atletas será reduzido para 30. A crise financeira do Vasco e a disputa de duas competições no segundo semestre, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro, foram os principais motivos para a reformulação do elenco. Já o artilheiro Romário, que terá seu compromisso encerrado com o Vasco no final deste mês, viajou na noite de terça-feira, com os três filhos para a Disneylândia. A previsão é a de que o atacante volte na segunda-feira.