Vasco vai gastar mais no ano que vem O orçamento para o futebol profissional do Vasco em 2006 deve ser em torno de 23 milhões de reais, 6 milhões a mais do previsto para 2005. A diretoria sinaliza assim a intenção de reforçar a equipe, para tentar brigar pelos títulos da Copa do Brasil e dos Campeonatos Carioca e Brasileiro. Por mês, o custo do futebol seria de R$ 1,8 milhão. Estariam incluídas despesas de salários de atletas, comissão técnica, viagens, entre outras. De acordo com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, o clube precisa de uma equipe mais competitiva. O goleiro Roberto não aceitou oferta para se transferir para o futebol português e vai permanecer no Vasco.