Vasco vai manter Mauro Galvão em 2004 O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, informou nesta terça-feira que Mauro Galvão permanecerá como técnico do clube, em 2004. A saída do ex-jogador do clube carioca começou a ser dada como certa, após as declarações do presidente da equipe Eurico Miranda dizendo que várias contratações seriam realizadas para tornar o time competitivo na próxima temporada. Ao ser reeleito no início deste mês, Miranda avisou que formará um novo time em 2004. Quanto a Galvão, o dirigente não se pronunciou. O ex-zagueiro, assumiu o cargo de técnico do Vasco, em julho, quando Antônio Lopes deixou o clube. Na ocasião, ele trabalhava no clube como responsável por treinar o setor defensivo da equipe. O atacante Valdir festejou a promessa do dirigente, mas ressaltou os problemas financeiros que o clube vem enfrentando. "Sem dúvida, quando um jogador vai para um clube ele quer receber e as coisas não andam bem não só no Vasco, mas em outros clubes também", frisou o jogador. "A gente vai levando e empurrando com a barriga."