Vasco vai monitorar arbitragens Depois de ser beneficiado pelo juiz Samir Yarak, na partida contra o Bangu, o Vasco decidiu impedir que seus adversários também sejam ajudados e designou o assessor de arbitragem do clube, o ex-juiz Pedro Carlos Bregalda, para monitorar a atuação das arbitragens do Campeonato Carioca. A principal função de Bregalda será a de acompanhar as partidas do Americano, equipe do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), Eduardo Viana, o Caixa D´Água, também acusada de ser beneficiada pelas arbitragens. O Americano está na segunda colocação da tabela de classificação. Por causa dos vários problemas de contusão, o técnico Joel Santana ainda não escalou a equipe para o clássico contra o Botafogo, pela nona rodada do returno do Campeonato Carioca, neste domingo. A principal novidade do Vasco deve ser o retorno do volante Nasa.