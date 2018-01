Vasco vai mudar para pegar o Palmeiras O técnico Dário Lourenço deixou bem claro nesta segunda-feira que vai promover alterações no Vasco para o confronto contra o Palmeiras, no sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O empate com o Coritiba, por 2 a 2, na última rodada, o deixou pensativo e, ao mesmo tempo, disposto a barrar quem não estiver agradando. Com isso, o lateral-direito Thiago Maciel e o zagueiro Alemão devem ser os primeiros a perderem a titularidade. O treinador não quis adiantar nada, mas não escondeu que, durante a semana, outras mudanças serão feitas. Morais e Gian também podem estrear. Abatido com a falta de vitórias no Vasco, Dário Loureço fez questão de ressaltar que nem tudo está perdido em São Januário. "A disposição do grupo foi maior do que no jogo contra a Ponte Preta, quando perdemos por 4 a 2. Ninguém se negou a lutar em campo, mas futebol é fogo", declarou o treinador vascaíno.