Vasco vai repatriar o meia Alberoni O meia Alberoni, de 21 anos, está de volta ao Vasco da Gama. Em 2002, com 18 anos, ele foi transferido para a Inter de Milão e, atualmente, seus direitos federativos pertencem ao União Leiria, de Portugal. O Vasco acertou o empréstimo do atleta por um ano. Já o goleiro Roberto ainda não definiu sua situação com o clube, embora a tendência cada vez maior é de que renove o contrato por mais um ano. O goleiro está preso ao Criciúma e dirigentes do clube catarinense sinalizaram que devem chegar a um acordo com o Vasco para ceder novamente Roberto Mas existem ainda algumas pendências com relação ao salário do atleta.