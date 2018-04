Vasco: Valdir não se arrepende do que fez Após ser suspenso por três dias, por causa de desentendimentos com o meia Petkovic e o técnico Geninho, o atacante Valdir, do Vasco, voltou a treinar hoje em São Januário e disse não estar "arrependido" por ter desacatado as ordens de seu treinador. Frisou que sua imagem não ficará arranhada por atos de indisciplina. "Algumas coisas que acontecem neste grupo jamais vou deixar passar. Se eu digo que eu não arrependo de nada, tenho convicção do que estou falando. A imagem da minha carreira se fez dentro de campo. Sei dos meus erros, mas tem coisa que mesmo não fazendo estou pagando", desabafou. O contrato de Valdir com o Vasco se encerra no dia 25 deste mês.