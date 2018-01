Vasco: Valdir volta após dois meses Após dois meses parado por causa de um problema nas costas, o atacante Valdir voltou a treinar com bola nesta quarta-feira. O jogador contou estar recuperado da contusão e afirmou não sentir mais dores. A sua intenção é a de que conseguir melhorar seu condicionamento físico em no máximo duas semanas para poder ser escalado entre os titulares pelo técnico Mauro Galvão. "Fiquei contente, principalmente, porque não senti dores", festejou Valdir, que participou por 40 minutos do coletivo. "Agora, só desejo recuperar logo meu condicionamento físico para jogar normalmente." Apesar da recuperação e da vontade de voltar a atuar, o contrato de Valdir terminou na terça-feira e ainda não foi renovado. Mas, o jogador assegurou que a assinatura do novo compromisso é uma "questão de tempo".