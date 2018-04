Vasco vence a 1ª após cinco rodadas Após cinco rodadas sem vencer, o Vasco se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-MG, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, a equipe carioca se recuperou de quatro derrotas consecutivas e totalizou 30 pontos, em 25 rodadas, enquanto o time mineiro permaneceu com 28. A partida, que teve várias oportunidades de gols para ambas equipes, começou com um ataque desperdiçado por Marcelinho para o Atlético-MG. Em seguida, aos cinco minutos, Anderson recebeu a bola do volante Ygor, na direita da grande área, chutou forte no ângulo esquerdo do goleiro Danrlei e inaugurou o placar para o Vasco. Apesar do gol vascaíno, a equipe mineira não se acomodou na partida e os atacantes Marcelinho e Márcio Mexerica foram incapazes de empatar a partida, quando levaram perigo à meta do goleiro Fábio. Já o time carioca administrou a vitória parcial, principalmente, impondo seu jogo e dominando o meio-de-campo. No segundo tempo, o Vasco consolidou seu triunfo novamente aos cinco minutos da etapa quando o meia Róbson Luiz arriscou um chute da intermediária, não defendido pelo goleiro Danrlei, e ampliou a vantagem. O Atlético-MG ainda tentou uma reação, mas suas jogadas ofensivas foram anuladas pelo goleiro Fábio. O Vasco finalizou o marcador com um gol do atacante Valdir, aproveitando o rebote de um chute de Anderson na trave, aos 26 minutos. Ao assinalar o terceiro gol, o jogador quebrou um jejum de nove partidas sem marcar.