Vasco vence batalha judicial com Fábio O Vasco venceu pela segunda vez a batalha judicial contra o goleiro Fábio. O jogador tenta, na Justiça, conseguir o passe para se transferir para outro clube. A 12ª Vara do Trabalho do Rio, porém, negou nesta quinta-feira o pedido de rescisão contratual do goleiro, que move ação contra o clube cobrando uma indenização no valor de R$ 10 milhões, além de dívidas salariais - 12 meses de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 13º salário dos últimos três anos. Treino - O técnico Geninho parece disposto a modificar o meio-de-campo do Vasco. O mais provável é a saída do volante Emerson, contratado recentemente, para a entrada de Rodrigo Souto, revelado nas divisões de base de São Januário.