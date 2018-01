Vasco vence com gol de Marcelinho O Vasco conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A, neste sábado, ao derrotar o Fortaleza, por 1 a 0, no Estádio Castelão. O time carioca começou a partida pressionando. Nos 25 minutos iniciais, o goleiro Jefferson fez duas belas defesas, salvando o Fortaleza. Mas, aos 32, após escanteio pela esquerda, Marcelinho Carioca chutou forte, a bola desviou em Dude, Jefferson ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol do Vasco. Na volta para o segundo tempo, o técnico Antonio Lopes não alterou o Vasco. Já o técnico Luiz Carlos Cruz colocou Alysson no lugar de Clodoaldo, lesionado. O time cearense voltou mais ofensivo em busca do empate. Nos primeiros minutos, fez duas grandes jogadas pela direita. Uma com Chiquinho e outra com Wendell. Mas não conseguiu convertê-las em gol. Lopes mexeu no Vasco, aos 24, trocando Claudemir por Russo. Depois, fez mais duas alterações: colocou Sisto no lugar de Moraes e Léo Lima substituiu Donizete. A partir de então, o time carioca passou a administrar o placar. Aos 37 minutos, desanimada, a torcida do Fortaleza começou a deixar o estádio. Cruz ainda tentou apelar colocando Fabrício no lugar de Finazzi e Sérgio na posição de Marcos Paulo. Mas não conseguiu alterar o resultado, frustrando os mais de 36 mil torcedores. Com a vitória, o Vasco soma 21 pontos ganhos, enquanto o Fortaleza permanece com 13. Esta foi a oitava derrota do time cearense na competição. A equipe volta a jogar no próximo domingo contra o Criciúma, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E o Vasco enfrenta, sábado, o Paraná, em São Januário, no Rio. Ficha Técnica: Fortaleza: Jefferson; Ronaldo Angelim, Erivelton e Rogério Sergipano; Chiquinho, Dude, Wendell, Clodoaldo (Alysson) e Marcos Paulo (Sérgio); Finazzi (Fabrício) e Vinícius. Técnico: Luiz Carlos Cruz. Vasco: Fábio; Claudemir (Russo), Wesley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Henrique, Rodrigo, Morais (Sisto) e Marcelinho Carioca; Edmundo e Donizete (Léo Lima). Técnico: Antônio Lopes. Gol: Marcelinho Carioca aos 32 minutos do primeiro tempo. Cartão amarelo: Alysson, Rodrigo, Edmundo e Wellington Monteiro. Árbitro: Sálvio Espíndola Fagundes Filho (SP). Renda: R$ 368.990,00. Público: 36.621 pagantes. Local: Estádio Castelão.