Vasco vence e alcança liderança O Vasco assumiu a liderança do segundo turno do Campeonato Carioca ao vencer o Volta Redonda por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite em São Januário, alcançando 12 pontos e dividindo o primeiro lugar com Fluminense e Americano. O Vasco, porém, tem um jogo a menos que os dois clubes, e seu índice de aproveitamento no returno é de 100%. Em quatro jogos, quatro vitórias. Apesar do favoritismo, o Vasco teve dificuldades para superar a fraca equipe do Volta Redonda, que atuou a maior parte do tempo com 10 atletas, devido a expulsão de Vanderlei, ainda no primeiro tempo. O Vasco iniciou a partida pressionando o adversário, como era de se esperar. Euller e Romário desperdiçaram boas oportunidades, e Palmieri, o goleiro do Volta Redonda, fez pelo menos duas grandes defesas até o primeiro gol, aos 14 minutos, numa jogada que começou com o lateral Maricá, e que terminou com o arremate de Romário, agora com 6 gols na competição. Quando tudo indicava que o Vasco conseguiria uma vitória fácil, o Volta Redonda empatou, com Gatão, aos 35 minutos, após boa jogada individual de Maciel. O Vasco atuava com três volantes e o técnico Joel Santana mantinha Pedrinho entre os reservas. No intervalo, a torcida protestou e ofendeu Joel Santana. Ele ainda esperaria pouco mais de 10 minutos do segundo tempo para lançar Pedrinho na equipe. A partir daí o jogo mudou inteiramente. Logo na primeira vez em que tocou na bola, Pedrinho deixou Jorginho Paulista em condição de fazer o segundo gol, o que ocorreu aos 15 minutos. Depois, Pedrinho deu dribles, fez ótimos lançamentos, correu o campo todo, criou novas situações de gol para o Vasco e foi intensamente aplaudido pela torcida.