Vasco vence e América quer Romário Os dirigentes do América do México querem aproveitar a presença de Romário no país, para algumas partidas amistosas pelo Vasco, e pretendem fazer uma proposta de transferência para o atacante brasileiro. Neste domingo, a equipe carioca venceu o time mexicano León por 3 a 1, com dois gols de Pedrinho e outro do próprio Romário. Se aceitar o convite da equipe mexicana, que não ganha um título nacional há 12 anos, Romário poderá ser companheiro de ataque de outro grande jogador mundial, o atacante chileno Ivan Zamorano. A viagem de Romário com o Vasco irritou o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, que havia dispensado o atacante da Copa América para que ele pudesse ?descansar?.