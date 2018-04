Vasco vence e assume ponta provisória; Avaí é rebaixado

O Vasco assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao vencer sem nenhuma dificuldade o Avaí por 2 a 0, neste sábado, 19, em São Januário, em partida pela 36.ª e penúltima rodada. Chegou aos 65 pontos e neste domingo espera um tropeço do Corinthians, que tem 64, contra o Atlético Mineiro, em jogo que será disputado no Pacaembu.

A vitória do Vasco só não foi mais elástica por causa do goleiro Marcelo Moretto. Ele fez sete defesas difíceis. Não evitou, porém, os gols de Felipe e Élton e o rebaixamento do Avaí para a Série B. O time catarinense estacionou nos 30 pontos e não tem mais como alcançar a 16.ª posição.

Para superar o Avaí, o Vasco recorreu ao conjunto da equipe e a uma atuação destacada de Felipe. Com seus dribles desconcertantes, ele deixou os adversários nervosos e criou várias situações de perigo. Não houve uma jogada sequer que Felipe tenha desperdiçado. Já era o melhor em campo, ao lado de Marcelo Moretto, quando resolveu arriscar um chute a gol após um passe de Juninho Pernambucano. Driblou um zagueiro do Avaí e concluiu de fora da área com estilo, no início do segundo tempo. O goleiro nem se mexeu.

O gol deu tranquilidade ao Vasco. O time foi sempre superior ao Avaí e isso ficou mais evidente ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, no momento em que Júnior Urso foi expulso.

Com mais volume de jogo e técnica, o Vasco encurralava o Avaí, que quase não arriscava contra-ataques e deve se dar por satisfeito de voltar para Florianópolis com um placar contrário pouco dilatado. O próprio técnico do time, o interino Edson Neguinho, que substituiu esta semana a Toninho Cecílio, demitido, já deixava claro o objetivo do Avaí antes de a bola rolar: que a equipe terminasse o Brasileiro de maneira honrosa.

O segundo gol do Vasco surgiu em um cruzamento de Bernardo da esquerda. Élton completou sem marcação e liquidou de vez o jogo. Até os 45 minutos, houve outras oportunidades a favor dos cariocas, que, no entanto, diminuíram o ritmo, provavelmente já voltados para o jogo da próxima quarta-feira contra a Universidad de Chile, também em São Januário - o primeiro da semifinal da Copa Sul-Americana.

VASCO 2 x 0 AVAÍ

VASCO - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva e Jumar; Rômulo, Felipe, Juninho Pernambucano (Allan) e Diego Souza (Alecsandro); Éder Luís (Bernardo) e Élton. Técnico: Cristóvão Borges (interino).

AVAÍ - Marcelo Moretto; Diogo Orlando (Johnny), Cássio, Dirceu e Léo Campos; Júnior Urso, Bruno Silva, Robinho e Lincoln (Daniel); Cleverson (Marcos Paulo) e William. Técnico: Edson Neguinho (interino).

Gols - Felipe, aos 5, e Élton, aos 20 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo - Rômulo (Vasco).

Cartão vermelho - Júnior Urso (Avaí).

Árbitro - Fabrício Neves (RS).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).