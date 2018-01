Vasco vence e assume vice-liderança Na torcida por uma derrota do Flamengo ante o Fluminense, o Vasco venceu o Volta Redonda, por 2 a 0, neste domingo à tarde, em Friburgo, pela quinta rodada do Campeonato Estadual. Com o resultado, os vascaínos totalizaram 11 pontos, um a menos que o rival rubro-negro, e assumiram a segunda colocação. Mesmo sem uma bela exibição no primeiro tempo, a habilidade dos jogadores vascaínos foi suficiente para a equipe garantir a vitória parcial. Já o Volta Redonda limitou-se a esperar o adversário em seu campo e explorou sem sucesso os contra-ataques. O primeiro gol do Vasco foi marcado aos 43 minutos pelo atacante Souza. O jogador aproveitou um toque por cobertura do meia Marcelinho Carioca, sobre o goleiro Éverton, e marcou de cabeça. O Vasco voltou melhor para o segundo tempo e ameaçou mais o gol do Volta Redonda. Aos oito minutos, Marcelinho Carioca fez uma boa jogada e tocou para Souza, que sofreu pênalti do volante Mário César. Dois minutos depois, o meia Petkovic cobrou e aumentou a vantagem para os vascaínos. Aos 14 minutos, o lateral-direito vascaíno Siston foi expulso pelo árbitro Willian de Souza Néri, por causa de uma falta violenta sobre o lateral-esquerdo Pingoto. Com um jogador a menos, o Vasco optou por tocar a bola e utilizar os contra-ataques para assegurar a vitória. Ficha Técnica: Volta Redonda: Éverton; Pingoto, Léo, Carlos André e Vítor Boleta; Cubango, Mário César, Fia (Walace) e Ânderson Luís (Gláuber); Guga e Leozinho (Humberto). Técnico: Wilton Xavier. Vasco: Fábio; Russo, Alex (Rogério Pinheiro), Wellington Paulo e Edinho; Henrique, Bruno Lazaroni, Petkovic e Marcelinho Carioca; Carlinhos (Cadu) e Souza (Léo Lima). Técnico: Antônio Lopes. Gols: Souza aos 43 minutos do primeiro tempo. Petkovic aos 10 minutos do segundo tempo. Árbitro: William de Souza Néri. Cartão amarelo: Léo, Henrique, Bruno Lazaroni, Wellington Paulo, Souza, Mário César, Russo, Guga e Petkovic. Cartão vermelho: Siston. Local: Eduardo Guinle, em Friburgo.