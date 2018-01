Vasco vence e é líder no Carioca O Vasco derrotou o Entrerriense na noite desta quarta-feira, na abertura da terceira rodada do Campeonato Carioca, por 3 a 0, e manteve a liderança isolada da competição. Os gols da equipe foram marcados pelo meia Alex Oliveira, que reestreou no time, além dos atacantes Souza e Ely Thadeu. Flamengo x Volta Redonda, Fluminense x Madureira, Botafogo x Friburguense e América x Bangu dão seqüência hoje a rodada. Na sexta-feira, se enfrentam Americano x Olaria.