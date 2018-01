Vasco vence e encara Fla pelo título O Vasco aumentou as chances de chegar ao título da Taça Guanabara, ao derrotar o Madureira por 3 a 1, nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Aniceto Moscoso. Para sagrar-se campeão agora, basta uma vitória simples sobre o Flamengo, no sábado, no Maracanã. Apesar do forte calor no subúrbio do Rio - no campo a temperatura alcançou 43 graus pouco antes do início da partida -, o Vasco foi mais veloz e objetivo e contou com a habilidade de Marcelinho e de Petkovic para superar o Madureira. Mas foi o time da casa que fez o primeiro gol, por meio de Josafá, em boa jogada individual, em que deu dois dribles em Wellington Paulo e completou, aos 21 minutos de partida. O Vasco não se abateu e empatou logo em seguida, com um toque sutil de Marcelinho, encobrindo o goleiro Alex, num lance que teve a participação de Petkovic. Ainda na primeira etapa, Edinho, em chute forte de esquerda, virou o placar. O Madureira voltou do intervalo disposto a reagir. Teve um pênalti não marcado a seu favor e acabou abusando das faltas violentas. Numa delas, Anderson do Ó deu um ?carrinho? em Petkovic, com os dois pés levantados. O jogador do Vasco foi atingido no joelho e por sorte não sofreu contusão séria. O agressor nem sequer foi advertido pelo árbitro José de Oliveira. Minutos mais tarde, Petkovic daria a resposta, sem nenhuma violência. Ele recebeu a bola de Cadu e chutou com precisão para fazer 3 a 1. Ficha Técnica Madureira - Alex; Alex Silva, Paulo César, Marcelo Moura e Anderson do Ó (Rogério); Haroldo, Anderson Lopes, Da Silva e Adriano; Josafá e Sorato. Técnico - Manicera. Vasco - Fábio; Wellington, Wellington Paulo, Alex e Edinho (Claudemir); Henrique (Rodrigo Souto), Bruno Lazaroni, Marcelinho e Petkovic; Valdir e Souza (Cadu). Técnico - Antonio Lopes. Gols - Josafá, aos 21, Marcelinho, aos 28, e Edinho, aos 34 do primeiro tempo, e Petkovic, aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro - José Eduardo Pires de Oliveira. Cartões amarelos - Anderson do Ó, Paulo César, Edinho, Adriano e Marcelo Moura. Local - Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira.