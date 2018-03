Vasco vence e instala crise no Grêmio O Vasco quebrou uma série de quatro derrotas consecutivas e venceu o Grêmio, por 2 a 0, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time vascaíno melhorou sua situação na tabela e agora ocupa a 16º colocação. Já a equipe gaúcha continua sem vencer fora de casa na competição, ficando na zona de rebaixamento. Além disso, o Grêmio é o time que mais perdeu neste Brasileiro: 11 vezes. O Grêmio deu a impressão de que daria muito trabalho à defesa vascaína. Logo no início do jogo, o atacante Flávio cabeceou livre dentro da pequena área, obrigando o goleiro Fábio a realizar ótima defesa. A partir daí, o time gaúcho só assustou em cobranças de falta e chutes de longa distância do lateral-direito Anderson Lima. O meia Marcelinho ditava o ritmo do Vasco e também levava perigo ao gol adversário cobrando faltas. Até que aos 20 minutos, ele tocou para o lateral-direito Wellington Monteiro cruzar na cabeça de Donizete, 1 a 0. Aos 27, o mesmo Donizete deixou o Rodrigo Souto diante de Danrlei. O volante finalizou, ampliando o marcador. Nos minutos finais, Flávio ainda teve boa oportunidade para descontar, mas Fábio salvou. No segundo tempo, as alterações realizadas pelo técnico Darío Pereyra não surtiram o efeito desejado. O Grêmio pressionava sem objetividade e somente assustava o gol vascaíno em chutes de fora da área. A zaga do Vasco, muito criticada na derrota para o Cruzeiro, na última rodada, teve uma boa atuação. A equipe se limitava a administrar a vantagem no marcador. O time gaúcho ainda teve uma chance para descontar o placar, mas o atacante Cláudio Pitbull desperdiçou.