Vasco vence e manda o Paraná para a Segunda Divisão

Diante de um bom público em São Januário, o Vasco se despediu ontem do Campeonato Brasileiro com vitória por 3 a 0 sobre o Paraná, rebaixado para a Série B. Com o resultado, a equipe carioca garantiu classificação para a Copa Sul-Americana de 2008. O meia Morais e o atacante Leandro Amaral (2) fizeram os gols. Veja também: Classificação final Os resultados do campeonato Vasco da Gama 3 Cássio; Wagner Diniz (Eduardo), Luizão, Júlio Santos e Guilherme; Amaral (Conca), Thiaguinho, Leandro Bomfim (Perdigão) e Morais; Leandro Amaral e Alan Kardec Técnico: Valdir Espinosa Paraná Clube 0 Gabriel; Leo Mattos (André Luiz), Neguette, Toninho e Paulo Rodrigues; Adriano (Lima), Goiano, Élvis (João Paulo), Giuliano e Éverton ; Josiel Técnico: Saulo de Freitas Gols: Morais, aos 11; e Leandro Amaral aos 20 e 25 minutos do segundo tempo Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Renda: R$ 170. 020, 00 Público: 21.685 pagantes Estádio: São Januário Tenso com a ameaça de descenso, o Paraná pôs tudo a perder com sete minutos de partida. O atacante Éverton cometeu falta violenta no lateral-direito Wagner Diniz e foi merecidamente expulso pelo árbitro Sérgio da Silva Carvalho. O desespero tomou do Paraná, que precisava vencer e torcer por tropeços de Corinthians e Goiás para se manter na divisão de elite. Tirando proveito do estado emocional do adversário, o Vasco venceu com tranqüilidade. Fez 1 a 0 num belo chute do meia Morais no início da etapa final e não se acomodou. Por outro lado, o Paraná acusou o golpe e se entregou. O atacante Leandro Amaral fez dois gols e decretou a queda do rival. Artilheiro do Brasileiro com 20 gols, Josiel deixou o campo abatido, mas sabe que a culpa pelo fracasso do Paraná não é dele. O time é fraco tecnicamente, apesar de esforçado. Já o Vasco se preocupa agora em renovar contrato com Leandro Amaral e Conca, os destaques do clube na competição, na qual o Vasco terminou em décimo lugar. O técnico Valdir Espinosa também vai definir sua situação no clube durante a semana.