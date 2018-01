Vasco vence e mantém invencibilidade O Vasco, além de manter a invencibilidade, assumiu a liderança do returno do Campeonato Carioca ao derrotar o Friburguense, por 2 a 0, nesta quarta-feira à tarde, em Nova Friburgo. Os vascaínos já somam 17 pontos em sete jogos. A partida de hoje completou a terceira rodada da competição e deveria ter sido disputada no dia 25 de março, mas o Vasco solicitou o adiamento do jogo. Apesar da vitória, o Vasco cometeu vários erros defensivos, mas prevaleceu a superioridade técnica de seus jogadores. O atacante Dedé, comprovando que está em uma boa fase, marcou de cabeça o primeiro gol vascaíno, aos 33 minutos, após um cruzamento do lateral-esquerdo Jorginho Paulista. Antes do gol de Dedé, o artilheiro Romário já havia desperdiçado duas oportunidades. Em uma delas, driblou um adversário e chutou de perna esquerda, mas o goleiro Adriano defendeu. No segundo tempo, o Vasco manteve o ritmo e continuou criando várias oportunidades ofensivas. Aos nove minutos, Romário sofreu um pênalti não marcado pelo juiz Edílson Soares da Silva. Sob pressão, os jogadores do Friburguense, optaram por tentar empatar através dos contra-ataques. Melhor na partida, o Vasco ampliou o marcador, aos 23 minutos, em um chute forte do meia Pedrinho. Com a vitória garantida, o técnico Joel Santana substituiu o lateral-direito Clébson e o atacante Dedé, por Maricá e Léo Lima, respectivamente. O Friburguense ainda teve a oportunidade marcar um gol com o atacante Jack Jones, que acertou uma bola na trave. A próxima partida do Vasco pelo Carioca será no dia 26, contra o Bangu. No sábado, os vascaínos atuam pela Taça Libertadores da América, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, em São Januário.