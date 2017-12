Vasco vence e tira Fluminense da briga Romário desequilibrou e levou o Vasco à vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, neste domingo, em São Januário. Ele fez os dois gols do clássico carioca e está agora com 18, três a menos que o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Robgol, do Paysandu. Com a vitória, o Vasco chegou aos 49 pontos e afastou o risco de rebaixamento no Brasileiro. Além disso, acabou com o sonho do Fluminense de tentar chegar ao título - com 68 pontos, está 9 atrás do líder Corinthians. ?Time grande é sempre assim. Dá a volta por cima?, disse Romário. Romário não descartou a possibilidade de disputar a artilharia da competição, embora ressaltando que não é essa a prioridade no Vasco. ?Queremos vencer as últimas partidas para terminar numa situação mais próxima da tradição do clube. Quanto a fazer gols, é o que mais gosto e vou buscar outros?, avisou o atacante do Vasco. Romário abriu o placar logo no início do primeiro tempo, cobrando muito bem pênalti cometido por Arouca em Wagner Diniz. Depois, participou pouco dos demais ataques do time. Ficava na frente, porém, sempre vigiado por dois marcadores. O Fluminense reagiu e esteve por empatar algumas vezes. Faltava-lhe pontaria. Para piorar, seus melhores atletas acabaram punidos pela arbitragem e não vão poder enfrentar o Atlético-MG, na quinta-feira: Petkovic, Tuta e Arouca estão suspensos. Além disso, o atacante Leandro saiu de campo machucado e também pode ficar fora. Os goleiros estiveram bem na partida. O do Fluminense, Kléber, não teve culpa nos gols. O segundo surgiu nos acréscimos, quando o time partiu em busca do empate e a zaga ficou desprotegida. Aí, Téti deu um passe perfeito para Romário, que, sem marcação, chutou forte para fazer 2 a 0.