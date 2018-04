Vasco vence Figueirense por 2 a 1 em amistoso A uma semana da estreia no Campeonato Brasileiro, no sábado que vem, diante da Portuguesa, em São Januário, o Vasco derrotou o Figueirense por 2 a 1, em amistoso disputado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, neste sábado. Foi o segundo jogo preparatório vencido pelo time carioca, depois da goleada por 5 a 1 aplicada no Tupi no final de semana passado.