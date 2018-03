Vasco vence Fla e pega o Friburguense Em um jogo de pouca emoção, o Vasco venceu o Flamengo, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Maracanã, e, beneficiado pelo empate entre Fluminense e Americano, terminou em primeiro no Grupo A da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Agora, os vascaínos enfrentarão, pela semifinal da fase, o Friburguense, segundo colocado do Grupo B. A outra partida será entre Fluminense e Americano. Desde o início do primeiro tempo, o Vasco pouco atacou o Flamengo e não demonstrou interesse por uma vitória na maior parte do confronto. Já o Rubro-Negro, em campo com uma equipe formado por jogadores reservas e classificado para a grande final do Carioca, por ter sido o campeão do primeiro turno, também não ofereceu perigo ao gol adversário. Ambas posturas transformaram a disputa em um jogo desinteressante para o torcedor que, por causa da rivalidade entre as equipes, provocaram vários focos de brigas nas arquibancadas. A partida somente melhorou a sua qualidade técnica, após o gol do Vasco, aos 31 minutos, em uma falta cobrada por Victor Boleta e, antes de entrar, a bola ainda desviou no atacante Flávio, do Flamengo. Três minutos depois, o volante vascaíno Igor foi expulso pelo juiz Fábio Calabria, por uma falta violenta no meia Róbson. Com menos um jogador em campo, o Vasco passou a oferecer muitos espaços ao Flamengo, que aproveitou as chances ofensivas, mas foi impedido de empatar a partida pelo bom desempenho do goleiro Fábio. Ao final da primeira etapa, o meia Jônatas e o zagueiro Júnior Baiano ainda desperdiçaram duas boas oportunidades de gol. No segundo tempo, o Flamengo surpreendeu o Vasco logo a um minuto, com o gol de empate de Flávio. A igualdade no marcador motivou os jogadores rubro-negros que passaram a pressionar o Vasco com maior eficiência. Mas, aos 33 minutos, o meia Beto cruzou a bola e, de cabeça, o atacante Alex Alves fez o gol da vitória vascaína. Por ter o maior número de pontos durante toda a competição, o Vasco disputa a semifinal contra o Friburguense, no domingo. Já Fluminense e Americano atuam no sábado.