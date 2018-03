Vasco vence Flu e é campeão da Taça Rio O Vasco sagrou-se campeão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Maracanã. Com a conquista, assegurou vaga na grande final do Carioca, contra o Flamengo, vencedor da Taça Guanabara. Os dois rivais disputarão dois jogos, nos dias 11 e 18. Para superar o Tricolor, o Vasco precisou do talento de Valdir, do melhor esquema tático montado pelo técnico Geninho, além de ter contado com a inoperância total do adversário, que teve atuação muito ruim. A vitória do Vasco, com um time sem grandes destaques individuais, pôs em xeque a eficácia do ?time de estrelas? do Fluminense. A partida estava equilibrada até a metade do primeiro tempo, com muita marcação e passes errados das duas equipes. O Vasco levava ligeira vantagem pela movimentação de seus atacantes e jogadores de meio-de-campo. No Fluminense, Edmundo corria um pouco, mas, fora de forma física, cometia faltas desnecessárias quando perdia a bola. Enquanto isso, Romário parecia distante do jogo. Limitou-se a dar toques laterais e a esperar um lance isolado. Aos 22 minutos, Valdir mudou o jogo. O artilheiro livrou-se de Leonardo, driblou Marcão e chutou rasteiro, no canto direito do goleiro Fernando Henrique. Com o 1 a 0, o Vasco passou a dominar o adversário, enfraquecido ainda mais com a saída de Roger, aos 31. Antes da substituição, o Fluminense podia ter sofrido mais dois gols. Uma das jogadas foi desperdiçada por Valdir, numa defesa arrojada de Fernando Henrique. Além do gol, o que mais chamou a atenção na primeira etapa foi o chute violento de Coutinho no rosto de Roger, numa disputa de bola. O meia desmaiou em campo e Valdir foi o primeiro a socorrê-lo. O Fluminense atacava, mas o atacante do Vasco, nervoso, ficou ao lado do colega, pedindo a interrupção do jogo, para que houvesse o atendimento. Roger teve de ir para o vestiário carregado por policiais militares. Recebeu oxigênio e, de acordo com o médico do Fluminense, Michel Simoni, sofreu concussão cerebral, grau um. "Levamos um susto grande, mas não existe gravidade. A pancada foi muito forte", disse Simoni, afirmando, às 17 horas, que o atleta não precisaria ser conduzido ao hospital. No intervalo, Ricardo Gomes trocou Edmundo por Marcelo. Logo no começo do segundo tempo, o Fluminense esboçou reação e, numa cobrança de falta de Ramon, o goleiro Fábio fez excelente defesa e evitou o empate. Em seguida, o Vasco voltou a se impor e esteve por ampliar o placar por mais três vezes até que, aos 25, Beto aproveitou toque de Róbson Luiz, numa jogada que teve a participação direta de Valdir, e chutou forte com o pé direito para marcar 2 a 0. O gol abateu mais ainda o Fluminense. Aos 47, Romário ?apareceu? na partida para cobrar pênalti de Claudemir em Marcelo e diminuiu. Mas não havia tempo para o Fluminense buscar o empate.