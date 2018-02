Vasco vence Flu e fica perto do título O Vasco deu um importante passo rumo à conquista do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã. Com o resultado, na segunda e decisiva partida final, no domingo, os vascaínos poderão perder por até um gol de diferença, que serão os campeões. Desde o início do confronto, o Vasco desprezou a vantagem de dois empates ou dois resultados iguais para ser o novo campeão carioca e tentou impor seu ritmo de jogo. Superada a pressão inicial exercida pela Fluminense, os vascaínos, aos poucos, foram criando jogadas de ataque. Na primeira oportunidade de gol, o meia Marcelinho Carioca cobrou uma falta no canto esquerdo do goleiro Kléber, que realizou uma difícil defesa, aos 12 minutos. Em busca do bicampeonato, o Fluminense pareceu displicente em campo e seus jogadores demonstraram nervosismo. A intensa chuva e o campo encharcado eram dificuldades a mais a serem superadas pelos atletas. Marcelinho Carioca se destacou por ser a principal arma do Vasco atuando em todos os setores do gramado, principalmente, nos contra-ataques. E, depois de uma cobrança de escanteio pela esquerda de Marcelinho Carioca que surgiu o gol dos vascaínos, aos 30 minutos. O juiz Edílson Soares da Silva deu o gol para Marcelinho Carioca, mas o lateral-esquerdo tricolor Jadílson desviou a bola antes de ela entrar. Após o gol, o Fluminense ficou ainda mais desorganizado em campo. Aos 42 minutos, o meia Carlos Alberto, que estava na Malásia com a seleção sub-20 e chegou nesta quarta-feira de viagem, entrou no lugar de Djair, contundido. O segundo tempo começou com o Fluminense imprimindo uma nova pressão sobre o Vasco, a exemplo do que ocorreu no início da partida. O ritmo intenso deu resultados e em duas falhas da defesa adversário, o Tricolor deixou de empatar, em um chute de Ademílson e uma cabeçada de Marcão. O melhor momento em campo não impediu, no entanto, que o Fluminense sofresse o segundo gol aos 13 minutos. O lateral-direito Russo cruzou a bola para o atacante Souza que escorou a bola e ampliou a vantagem. Ao contrário de quando sofreram o primeiro gol, desta vez os jogadores do Tricolor mantiveram o ritmo e conseguiram marcar seu único gol aos 20 minutos, em uma cobrança de falta pela direita do meia Alex Oliveira. A postura defensiva adotada pelo Vasco também beneficiou o adversário. Mas, apesar da boa atuação, os tricolores não conseguiram impedir a perda de sua invencibilidade de 13 jogos, que perdurava desde janeiro. Mesmo atuando defensivamente na segunda etapa, os vascaínos asseguraram a vitória e ainda ameaçaram ampliar a vantagem em cobranças de falta de Marcelinho Carioca. Ficha Técnica Fluminense ? Kléber; Zada (Jancarlos), César, Zé Carlos e Jadílson; Marcão, Marciel, Djair (Carlos Alberto) e Alex Oliveira (Marcelo); Fábio Bala e Ademílson. Técnico ? Renato Gaúcho. Vasco ? Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Edinho; Rogério Corrêa (Henrique), Bruno Lazaroni, Léo Lima (Rodrigo Souto) e Marcelinho Carioca; Marques e Souza (Cadu). Técnico ? Antônio Lopes. Gols ? Marcelinho Carioca, aos 30 minutos do primeiro tempo. Souza, aos 13 minutos; Alex Oliveira, aos 20 minutos, do segundo tempo. Árbitro ? Edílson Soares da Silva. Cartão amarelo ? César, Wellington Paulo, Alex Oliveira, Rogério Corrêa, Zé Carlos, Bruno Lazaroni e Carlos Alberto. Renda ? R$ 307.339,00. Público ? 31.353 torcedores. Local ? Maracanã.