Vasco vence Fluminense por 1 a 0 Em mais um jogo para cumprir a tabela do segundo turno do Campeonato Estadual, o Vasco venceu o Fluminense, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Rua Bariri. O lateral-esquerdo vascaíno Jorginho fez sua estréia na equipe, que atuou desfalcada do atacante Romário, contundido na coxa direita, e do meia Felipe. A qualidade ruim do gramado do estádio do Olaria dificultou a criação de jogadas de ambas equipes. A opção dos times foi a de arriscar os chutes de longa distância, que terminavam, em sua maioria, sem precisão. Em um cruzamento pela direita do atacante Euller, o meia Souza chutou no canto esquerdo do goleiro Murilo, da entrada da área, e fez o gol do Vasco, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Fluminense tentou empatar a partida, mas seus atacantes desperdiçaram algumas oportunidades. Marco Brito e Magno Alves não conseguiram finalizar com eficiência as jogadas de ataque do Tricolor. Em desvantagem no marcador, o Fluminense voltou mais organizado para o segundo tempo. Já o Vasco optou por uma postura defensiva com o objetivo de assegurar a vitória. Com o recuo do adversário, o Tricolor chegou com mais facilidade à meta do goleiro Márcio e o obrigou a fazer belas defesas. Apesar das tentativas, o Fluminense não conseguiu inverter o marcador.