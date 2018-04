Vasco vence Friburguense com três gols de Dodô

Trinta e cinco anos de idade e quase dois anos sem jogar devido à suspensão por doping. Mas o atacante Dodô vem superando no Campeonato Carioca a desconfiança. Neste domingo, ele brilhou novamente e fez os três gols da vitória do Vasco sobre o Friburguense, por 3 a 0, em Volta Redonda. Ele já havia feito três na goleada sobre o Botafogo, por 6 a 0, na semana passada.

Com o resultado, o Vasco segue com os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca e se manteve na liderança do Grupo B com 15 pontos. E Dodô já é o artilheiro do campeonato, com seis gols. "Ainda tenho que melhorar", disse o atacante, com humildade.

O Vasco não jogou bem, mas isso não o impediu de conquistar a quinta vitória seguida. O primeiro tempo chegava ao fim sem grandes emoções, até que uma bela oportunidade surgiu aos 44 minutos: o árbitro marcou falta na entrada da área do Friburguense. Dodô ajeitou a bola, se preparou para cobrar e bateu com força, superando o goleiro Marcos.

"Não estávamos conseguindo acertar o último passe e teve que ser na bola parada mesmo", disse Dodô, no intervalo. "Venho treinando bastante cobrança de falta e, desta vez, acertei".

No segundo tempo, o atacante voltou a brilhar. Fez mais dois gols, um de cabeça e outro apenas empurrando a bola para as redes, com o goleiro batido.

E pelo Grupo A, o Boavista superou o Olaria, por 3 a 0, em Bacaxá - os dois times têm 10 pontos -, e o Bangu conquistou a primeira vitória no Carioca ao derrotar o Duque de Caxias, por 3 a 0, no Estádio Moça Bonita.

Já pelo Grupo B, o Madureira venceu o Macaé, por 2 a 1, em Campos. Com isso, ultrapassou o Botafogo no saldo de gols (ambos possuem 12 pontos) e ocupa a segunda posição.

FRIBURGUENSSE 0 X 3 VASCO

Friburguense - Marcos; Sérgio Gomes, Cadão, Wallace e Flavinho; Bidu, Cassiano, Carlos Alberto (Cássio) e Alex Faria; Miguel (Kalu) e Paulo Roberto (Flávio Santos). Técnico: Cleimar Rocha.

Vasco - Fernando Prass; Thiago Martinelli (Élder Granja), Gustavo, Titi e Márcio Careca; Nilton, Rafael Carioca, Souza (Fumagalli) e Magno (Robinho); Philippe Coutinho e Dodô. Técnico: Vágner Mancini.

Gols - Dodô, aos 44 minutos do primeiro tempo; Dodô, aos 38 e aos 42 minutos do segundo tempo.

Juiz - João Batista de Arruda.

Cartão amarelo - Márcio Careca, Flavinho, Wallace, Nilton, Robinho e Magno.

Cartão vermelho - Bidu e Cadão.

Renda - não disponível.

Público - não disponível.

Local - Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).