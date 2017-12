Vasco vence graças a gol de zagueiro O ataque não funcionou para nenhum dos dois times na vitória por 1 a 0 do Vasco sobre o Brasiliense, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. O gol da equipe carioca foi marcado pelo zagueiro Fábio Braz, que resolveu ir à frente e decidiu com um chute rasteiro no segundo tempo. Pelo lado do Vasco, Romário esteve mal e perdeu um pênalti, chutando a bola para fora. Os visitantes não ficaram atrás: Iranildo também desperdiçou um pênalti, defendido por Roberto. O Brasiliense esteve melhor e Iranildo ainda chutou uma bola na trave. O goleiro do Vasco foi o destaque da partida, válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do lance do pênalti, evitou pelo menos três gols do adversário, com grandes defesas. No final, Roberto recebeu elogios de Romário, com quem saiu de campo abraçado. O atacante justificou a cobrança desastrada do pênalti. "Pisei num buraco e me desequilibrei. O importante foi a vitória", disse Romário. No primeiro turno, Vasco e Brasiliense empataram por 2 a 2, no Distrito Federal. Mas o Vasco acabou conquistando os três pontos daquele jogo. Isso porque o Brasiliense foi punido pela justiça esportiva por ter cobrado ingressos para a partida, descumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nesta quarta, o visitante teve mais oportunidades que o time da casa. Além das duas bolas perdidas de Iranildo, o Brasiliense poderia ter marcado com Alex Oliveira e Pituca.