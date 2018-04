Vasco vence Guarani por 1 a 0 e dispara na Série B

A Série A já é palpável para os vascaínos. Neste sábado, no Maracanã, Elton marcou um gol pelo oitavo jogo consecutivo, alcançando a artilharia com 13, e o Vasco derrotou o Guarani, 1 a 0, pela 25.ª rodada da Série B. Com a vitória, o Cruzmaltino chega aos 52 pontos e abre seis de vantagem para os rivais campineiros, que permanecem na segunda colocação com 46 pontos.

"Ainda não conquistamos nosso objetivo, temos que manter os pés no chão", disse Elton. "Mas é continuar com essa pegada, esse ritmo, que vamos chegar lá rapidamente."

O Guarani começou a partida bem postado em campo, ditando o ritmo de jogo e evitando uma pressão maior do Vasco. Foram poucas as chances de gol em toda a primeira etapa. As equipes mostravam grande respeito mútuo e procuravam não se expor aos contra-ataques.

A partir dos 30 minutos, os donos da casa tentaram apertar um pouco mais o cerco. Mesmo assim, eram pouquíssimas as finalizações, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. As melhores oportunidades vascaínas surgiram com Elton, de cabeça, aos 18 minutos, e aos 41, em lance que Eduardo afastou quando a bola já havia vencido o goleiro Douglas. O Guarani, por sua vez, não levou perigo algum ao gol de Fernando Prass.

Vasco 1 Fernando Prass; Paulo Sérgio, Vilson , Titi e Ramon; Amaral , Mateus , Allan (Fernando) e Carlos Alberto (Fumagalli); Robinho (Adriano ) e Elton Técnico: Dorival Júnior Guarani 0 Douglas; Maranhão, Bruno Aguiar, Márcio Alemão e Eduardo; Cléber Goiano (Mário Lúcio ), Luciano Santos, Léo Mineiro e Walter Minhoca (Dão); Fabinho (Dairo) e Ricardo Xavier Técnico: Vadão Gols: Elton, aos 8 do segundo tempo Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF) Renda: R$ 845.425,00 Público: 50.335 pagantes e 52.904 presentes Estádio: Maracanã

O Vasco voltou mais determinado do intervalo. Logo aos oito minutos, Carlos Alberto fez boa jogada e serviu Elton, livre, na meia-lua. O atacante virou rapidamente de canhota e abriu o placar.

Cometendo o erro mais comum do futebol, o Vasco parou depois de sair na frente. A sorte foi que qualquer chance de recuperação campineira foi por água abaixo aos 24 minutos, quando o zagueiro Márcio Alemão simulou absurdamente um pênalti e recebeu o segundo amarelo, deixando sua equipe com um jogador a menos.

Ainda assim, o Guarani pressionou e quase empatou aos 36, quando Ricardo Xavier aproveitou sobra na área, mas a bola bateu na perna de Fernando Prass, que fez a defesa no susto. Elton ainda desperdiçou ótima chance aos 43, mas a vitória estava assegurada.

Atualizado às 18h50 para acréscimo de informação