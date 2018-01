Vasco vence na abertura do Carioca No jogo de abertura do Campeonato Carioca, o Vasco não encontrou dificuldades e venceu a Portuguesa por 2 a 0, neste sábado, em São Januário. Na próxima quarta-feira, os vascaínos enfrentam o Olaria, na rua Bariri, enquanto a Lusa recebe o Bangu. O gol do atacante vascaíno Anderson, logo aos seis minutos do primeiro tempo, deu a impressão de que o time de São Januário aplicaria uma goleada sobre a Portuguesa. Mas o atual campeão carioca não soube aproveitar as oportunidades de gol criadas. Já a Portuguesa, apesar de armar alguns ataques perigosos, não conseguiu marcar seu gol. E permitiu que o lateral-direito Alex Silva e o meia Morais, principais articuladores das jogadas do Vasco, atuassem com liberdade. No segundo tempo, a Portuguesa acertou seu posicionamento em campo e pressionou mais o Vasco, que demonstrou diversas falhas defensivas. Mas o ataque vascaíno compensou a falta de entrosamento do time, definindo a vitória por 2 a 0. Aos 39 minutos, Morais armou um contra-ataque e tocou para o atacante Valdir, que chutou forte a bola. Antes de entrar, ela ainda desviou no zagueiro Marcelão e enganou o goleiro da Portuguesa.