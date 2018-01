Vasco vence na despedida da Mercosul Mesmo utilizando jogadores jovens, o Vasco atuou motivado e se despediu da Copa Mercosul com uma vitória, por 3 a 2, sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira à tarde, em São Januário. Os gols do Vasco foram marcados pelo meia Léo Lima e pelos atacantes Paulo César e Ely Tadeu. O atacante Roganovich fez os gols do Cerro, que já havia garantido uma vaga na próxima fase da Mercosul. Comandado por Léo Lima, o Vasco - que já estava desclassificado da competição - começou o jogo em busca do gol. Logo aos três minutos Paulo César sofreu pênalti. Lima cobrou bem e inaugurou o placar. Depois do gol vascaíno, a equipe paraguaia equilibrou o jogo. Aos dez minutos, o atacante Roganovich percebeu o goleiro Fábio adiantado e o encobriu: 1 a 1. O empate não durou muito. Sete minutos mais tarde, Paulo César fez de cabeça, após cruzamento de seu companheiro de ataque, Ely Tadeu, e recolocou o Vasco em vantagem. No segundo tempo, o Vasco continuou sendo superior ao adversário. Aos 17, Paulo César retribuiu a boa jogada de Ely Tadeu no primeiro tempo. Ele cruzou e Tadeu, de cabeça, ampliou o placar. Aos 30, o Cerro diminuiu. Roganovich aproveitou uma falha da zaga vascaína e fez seu segundo gol na partida.