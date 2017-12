Vasco vence no ABC e afunda São Caetano O São Caetano continua dando sopa para o azar. Neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, sofreu sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro, desta vez perdendo para o Vasco por 2 a 1, pela 37ª rodada. Com 44 pontos, o time do ABC ficou bem próximo da zona de rebaixamento, resultado de sua campanha irregular. A equipe carioca, com 46 pontos, comprova sua força de reação e sua disposição de evitar a queda para a Série B. Há mais de três meses, o Vasco não vencia fora de casa. Tal façanha só tinha acontecido na 19ª rodada, no dia 10 de agosto, fazendo 2 a 0 sobre o Paysandu, em Belém. ?Tudo é fruto de trabalho e dedicação dos jogadores?, resumiu o técnico Renato Gaúcho. Do lado do São Caetano, coube apenas lamentar a nova derrota seguida, uma vez que antes tinha caído diante de São Paulo e Botafogo. O técnico Jair Picerni recorreu ao esquema 4-4-2 na tentativa de evitar novo tropeço. Mas, se entrou com dois zagueiros, exagerou na escalação de três volantes: Zé Luís, Júlio César e Claudecir. O Vasco se aproveitou da falta de coberturas dos laterais e, desta forma, abriu o placar aos 14 minutos. Diego fez jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na medida para o complemento de Morais, na pequena área. Na seqüência, em dois contra-ataques, o time carioca teve chance de aumentar a vantagem. Para não ser culpado por omissão, Picerni fez duas substituições. Colocou o volante Pingo no lugar do lateral Alessandro e o meia Márcio Richards na vaga do volante Júlio César com o objetivo de melhorar o toque de bola. As mudanças funcionaram, o São Caetano equilibrou o jogo e empatou aos 35 minutos, quando Edilson tocou para a entrada em velocidade de Márcio Richards no meio da defesa. Ele chutou forte com o pé esquerdo no canto direito de Roberto. O segundo tempo começou moroso, mas com o Vasco demonstrando mais consciência com as bolas nos pés sob o comando de Morais. De seus pés saiu o segundo gol. Ele desceu pelo lado direito e fez o cruzamento para o outro lado, onde Marco Brito ajeitou de cabeça para Diego. O lateral ajeitou no peito e bateu no canto direito de Silvio Luís, aos 21 minutos, marcando o 100.º gol vascaíno na temporada. O gol deixou o São Caetano batido e só mesmo num lance individual poderia chegar ao empate. Não conseguiu. Na próxima rodada, o São Caetano pegará o Juventude, no domingo, em Caxias do Sul, enquanto o Vasco fará o clássico contra o Fluminense, em São Januário.