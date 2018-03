Vasco vence o Flamengo de virada Em um jogo de muitas emoções, o Vasco venceu de virada o Flamengo, por 2 a 1, na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, hoje à tarde, no Maracanã. Com a vitória, o Vasco pode até perder por um gol de diferença no próximo jogo, que conquistará o título estadual. Sem o artilheiro Romário, contundido, coube ao atacante Viola a responsabilidade pelos gols vascaínos. Aos 5 minutos do primeiro tempo ele desperdiçou uma boa oportunidade, de dentro da área, chutando por cima do gol Rubro Negro. Ao longo desta etapa, o meia Juninho Paulista e o atacante Euller deixaram de marcar, errando a finalização de algumas jogadas. O Flamengo, que precisava da vitória para reverter a vantagem vascaína de dois resultados iguais, reclamou de um pênalti do goleiro Hélton, não marcado pelo árbitro Reinaldo Ribas, sobre o meia Petikovic, aos 18 minutos. Apesar de entrado com a equipe titular, aos 9 minutos o zagueiro Gamarra sentiu uma contusão muscular e foi substituído por Fernando. No segundo tempo, a partida ganhou maior movimentação e aos 14 minutos Petikovic inaugurou o marcador, em um chute no canto direito do goleiro Hélton. Aos 31 minutos, o zagueiro Juan cometeu pênalti em Euller. Um minuto depois, Viola cobrou e empatou a partida. Na comemoração, ele foi expulso por ter tirado a camisa. Com um gol a menos, o Vasco procurou se defender e partiu em contra ataques. Aos 43 minutos, Juninho Paulista bateu falta da entrada da área, a bola bateu na barreira e enganou o goleiro Júlio César.