Vasco vence o Grêmio de virada e assume a terceira posição

Com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Grêmio na noite deste sábado em São Januário, o Vasco assumiu de forma provisória a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela quarta rodada da competição nacional. Gaúchos e cariocas têm sete pontos na tabela de classificação, mas o Vasco está uma posição na frente devido aos critérios de desempate. No confronto, o Grêmio saiu na frente com um gol de Reinaldo, aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas, na etapa final, os mandantes viraram o marcador com dois gols de Jean, um aos 8 e outro aos 30 minutos. Já o Internacional, mesmo jogando no Beira-Rio, não conseguiu bater o Sport e teve que se contentar com um empate em 1 a 1. Os gaúchos abriram o placar aos 5 minutos do primeiro tempo com Alex e os pernambucanos empataram aos 13 com Leandro Machado. Agora, o Inter ocupa apenas a 12ª colocação, com quatro pontos ganhos, enquanto o Sport está em sétimo lugar, com cinco pontos. Também pela quarta rodada, Figueirense e Goiás empataram sem gols em Florianópolis (SC) na noite deste sábado. Os catarinenses estão em oitavo lugar, com cinco pontos, e os goianos em 16°, com apenas três.